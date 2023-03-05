Ислам Махачев сделал совместное фото с украинском боксёром Ломаченко
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 285c главным событием которого стал поединок Джона Джонса и Сириля Гана.
Мероприятие также посетил российский боец, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Россиянин сделал фото с украинским боксёром Василием Ломаченко. Этот фрагмент трансляции опубликован в социальных сетях UFC.
Махачев и Ломаченко
Ислам Махачев провёл 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Российский боец идёт на серии из 12 побед подряд, это самая длительная победная серия в UFC.
Василий Ломаченко — двукратный Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC.
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