Ислам Махачев сделал совместное фото с украинском боксёром Ломаченко

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 285c главным событием которого стал поединок Джона Джонса и Сириля Гана.

Мероприятие также посетил российский боец, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Россиянин сделал фото с украинским боксёром Василием Ломаченко. Этот фрагмент трансляции опубликован в социальных сетях UFC.

Махачев и Ломаченко

Ислам Махачев провёл 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Российский боец идёт на серии из 12 побед подряд, это самая длительная победная серия в UFC.

Василий Ломаченко — двукратный Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC.