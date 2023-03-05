Джонс: Нганну просто большой старый трус

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и новый чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Джон Джонс отреагировал на слова Фрэнсиса Нганну.
Нганну ранее прокомментировал победу Джонса над Ганом в титульном поединке: «Хорошая работа, Джонни. С уважением, король тяжёлого веса».
«Фрэнсис просто большой старый трус. Мне нравится эта цитата. При всех этих мышцах у него просто большая трусливая задница. Простите, я очень извиняюсь», — сказал Джонс на пресс-конференции.
В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.
Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.
- 5 марта 2023
-
13:22
-
13:11
-
12:50
-
12:19
-
11:45
-
11:38
-
11:30
-
11:13
-
11:08
-
10:59
-
10:57
-
10:42
-
10:39
-
10:37
-
10:29
-
10:15
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:48
-
09:41
-
09:41
-
09:37
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:50
-
08:46
-
08:20
-
08:16
-
07:50
-
07:48
-
07:36