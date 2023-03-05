Джонс: Нганну просто большой старый трус

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и новый чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Джон Джонс отреагировал на слова Фрэнсиса Нганну.

Нганну ранее прокомментировал победу Джонса над Ганом в титульном поединке: «Хорошая работа, Джонни. С уважением, король тяжёлого веса».

«Фрэнсис просто большой старый трус. Мне нравится эта цитата. При всех этих мышцах у него просто большая трусливая задница. Простите, я очень извиняюсь», — сказал Джонс на пресс-конференции.

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.