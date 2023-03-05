Джон Джонс: советую Миочичу взять паузу от работы пожарным

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и новый чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался о предстоящем поединке со Стипе Миочичем.
Ожидается, что бойцы проведут поединок летом на турнире UFC 290.
«Верю, что на следующий бой я выйду ещё более уверенным в себе. Думаю, буду великолепно выглядеть. Стану стройнее, быстрее, сильнее, улучшится выносливость. И будет сложно меня победить, потому что я в отличной форме. Следующий бой будет потрясающим. Со всем уважением советую Миочичу взять паузу от работы пожарным уже сейчас. Я буду максимально сосредоточен на нём. Это самая большая возможность — стать величайшим бойцом тяжёлого веса. Я отдам абсолютно всё», — сказал Джонс на пресс-конференции.
- 5 марта 2023
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