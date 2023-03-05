Страны, бойкотирующие ЧМ по боксу, планируют принять участие в альтернативном турнире

20 стран, которые сообщили о бойкоте предстоящего мужского чемпионата мира по боксу, собираются принять участие в альтернативном турнире, который может пройти в Нидерландах, сообщил глава боксёрской ассоциации Новой Зеландии Стив Хартли.

«Утром я провёл встречу в Zoom с представителями 20 стран альянса, и ни одна из этих ассоциаций не собирается отныне принимать участие в каких-либо мероприятиях Международной ассоциации бокса (IBA). Мы организуем другие турниры. Вместо мужского чемпионата мира состоится альтернативный турнир в Нидерландах», — цитирует функционера Stuff.

Мужской чемпионат мира по боксу пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая. Женское мировое первенство пройдет в Нью-Дели с 15 по 25 марта.