Сириль Ган: это первое настоящее поражение в моей карьере, я очень зол на себя

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган прокомментировал своё поражение от Джона Джонса в главном событии турнира UFC 285, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 марта.

«Это первое настоящее поражение в моей карьере. Проигрыш Нганну был для меня не очень важным. Я, конечно, извлёк урок, но это не назвать большим поражением. А вот это поражение стало очень болезненным, потому что я проиграл по-настоящему. Я должен двигаться вперёд и сразу же вернусь в зал.

Я разочарован. В первую очередь, очень зол на себя. Мы приняли бой не на коротком уведомлении, времени было не много, но мы усердно работали. Провели много времени с командой, со спарринг-партнёрами. Я действительно очень зол, потому что показал себя не лучшим образом в этом бою», — сказал Ган на пресс-конференции после боя.