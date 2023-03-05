Сириль Ган: это первое настоящее поражение в моей карьере, я очень зол на себя

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган прокомментировал своё поражение от Джона Джонса в главном событии турнира UFC 285, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 марта.
«Это первое настоящее поражение в моей карьере. Проигрыш Нганну был для меня не очень важным. Я, конечно, извлёк урок, но это не назвать большим поражением. А вот это поражение стало очень болезненным, потому что я проиграл по-настоящему. Я должен двигаться вперёд и сразу же вернусь в зал.
Я разочарован. В первую очередь, очень зол на себя. Мы приняли бой не на коротком уведомлении, времени было не много, но мы усердно работали. Провели много времени с командой, со спарринг-партнёрами. Я действительно очень зол, потому что показал себя не лучшим образом в этом бою», — сказал Ган на пресс-конференции после боя.
- 5 марта 2023
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