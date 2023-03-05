Джон Джонс: собираюсь доминировать над Миочичем

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и новый чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Стипе Миочичем.

«Стипе говорит, что он больше меня. Его мысли уже не в том месте, где должны быть. Это не соревнования, где надо тягать железо. Он думает, что меня победит его тяжёлый вес, но он никогда не станет моложе, никогда не станет быстрее. Собираюсь не просто победить Стипе Миочича, я финиширую его до чемпионских раундов. Я собираюсь доминировать и сделаю это», — сказал Джонс на пресс-конференции.

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Следующий бой американец проведёт со Стипе Миочичем.