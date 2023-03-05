Сириль Ган объяснил, как попался на «гильотину» в бою с Джонсом

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган прокомментировал своё поражение в титульном поединке за вакантный пояс чемпиона в тяжёлом весе UFC с Джоном Джонсом.

Ган проиграл удушающим приёмом в первом раунде.

«С точки зрения ударной техники я начал плохо. После этого Джонс хорошо использовал возможность, которая ему подвернулась. Не помню, как именно, но мы оказались в клинче. Он попытался забрать спину, я смог защититься, развернулся лицом к нему, и он попытался провести приём.

Я комфортно чувствовал себя, потому что он плохо зашёл на «гильотину». Просто я немного переживал из-за рефери и помнил, что тренер говорил мне не сидеть в такой позиции. Я начал двигаться, в этот момент ему удалось поправить хват, и он придушил меня к чертям», — сказал Ган на пресс-конференции.