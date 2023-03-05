Махачев: Чендлер специально проиграл последний бой, чтобы подраться с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев считает, что Майкл Чендлер намеренно проиграл Дастину Порье, чтобы получить бой с Конором Макгрегором.

В поединке с Порье Чендлер проиграл удушающим приёмом.

«Конор Макгрегор выбрал Чендлера в качестве своего следующего соперника. Чендлер специально проиграл последний бой, потому что если бы ему удалось выиграть пару поединков, то боя с Макгрегором не случилось бы. Чендлер дерётся как сумасшедший, будто только пришёл с улицы. Поэтому UFC организует этот бой», — сказал Махачев в интервью BT Sport.

Майкл Чендлер и Конор Макгрегор должны провести бой осенью этого года по окончании сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, где оба бойца выступят в качестве тренеров.