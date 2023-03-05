Махачев: надеюсь, Дариуш победит Оливейру, потому что мне нужен новый вызов

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём следующем поединке в американском промоушене.

«Волкановски — лучший боец pound-for-pound? Я его победил пару недель назад, для меня рейтинг не имеет значения. Я защитил титул в Австралии, победил чемпиона и вернулся с поясом. Сейчас я просто жду звонка, когда мне назовут имя следующего соперника. Надеюсь, что Бенеил Дариуш выиграет у Чарльза Оливейры, потому что мне нужен новый вызов, но готов я к любому», — приводит слова Махачева BT Sport.

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в октябре прошлого года, выиграв у Чарльза Оливейры удушающим приёмом. В феврале россиянин защитил титул, одержав победу единогласным решением судей над Алексом Волкановски.