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Дрейк выиграл $ 1,7 млн, угадав исход боя Джонс — Ган

Дрейк выиграл $ 1,7 млн, угадав исход боя Джонс — Ган
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Известный канадский рэпер и актёр Дрейк выиграл $ 1,7 млн, поставив на поединок UFC, в котором встречались Джон Джонс и Сириль Ган.

Дрейк поставил $ 250 тыс. на победу Джонса нокаутом с коэффициентом 5.20.

Ещё одну ставку в размере $ 250 тыс. Дрейк поставил на досрочную победу Джонса болевым или удушающим приёмом с коэффициентом 6.80.

Стоит отметить, что Дрейк известен своими неудачными ставками на различные спортивные события.

Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Его следующим соперником будет бывший чемпион промоушена Стипе Миочич, которого Джонс вызвал на поединок. На счету Джонса теперь 27 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. У Гана 11 побед и два поражения в ММА.

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