Стрикленд: все бонусы турнира UFC 285 нужно было отдать Рахмонову и Нилу
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд высказался об итогах номерного турнира UFC 285, состоявшегося сегодня, 5 марта, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, в главном бою двукратный чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс вернулся после трёх лет отсутствия и завоевал вакантный титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг), остановив в первом раунде француза Сириля Гана.
В рамках же основного карда казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Джеффа Нила.
«Все бонусы карда отдайте Нилу и Рахмонову», – написал Стрикленд в социальных сетях.
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Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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