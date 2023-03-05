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Дана Уайт прокомментировал поражение Валентины Шевченко

Дана Уайт прокомментировал поражение Валентины Шевченко
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Президент UFC Дана Уайт высказался о титульном поединке в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся сегодня, 5 марта, на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Грассо победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

«Алекса выглядела потрясающе сегодня. Отличная работа рук после успешного тейкдауна и перехода за спину. Мне понравилась её активность в гарде. Она продолжала двигаться, заставляла Валентину работать, выбрасывала удары… Она вышла на бой с великолепным планом и идеально его реализовала. Многие люди, включая меня, считали, что Валентина окажется слишком сильной для неё. Она доказала, что все были неправы», – сказал Уайт на пресс-конференции.

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