Дана Уайт прокомментировал поражение Валентины Шевченко

Президент UFC Дана Уайт высказался о титульном поединке в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся сегодня, 5 марта, на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Грассо победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.
«Алекса выглядела потрясающе сегодня. Отличная работа рук после успешного тейкдауна и перехода за спину. Мне понравилась её активность в гарде. Она продолжала двигаться, заставляла Валентину работать, выбрасывала удары… Она вышла на бой с великолепным планом и идеально его реализовала. Многие люди, включая меня, считали, что Валентина окажется слишком сильной для неё. Она доказала, что все были неправы», – сказал Уайт на пресс-конференции.
- 5 марта 2023
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