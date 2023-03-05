«Собачий бой». Дана Уайт оценил поединок Рахмонова и Нила

Президент UFC Дана Уайт высказался о поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом. Бой состоялся сегодня, 5 марта, на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Рахмонов победил удушающим приёмом в третьем раунде.
«Нил провалил взвешивание, но мне плевать, я в любом случае заплачу ему. Это редкость, когда я поднимаюсь в октагон после поединка, на кону которого не стоит титул. Эти парни надорвали задницы. После того как вы проваливаете взвешивание, вам становится всё равно на бонус. И нет ни одного шанса, чтобы Джефф Нил его не получил.
Мужество, которое он показал, удары коленями, которые он перетерпел, удары руками, на которые он отвечал и попадал… Оба парня выдали по-настоящему собачий бой. У меня нет ничего, кроме уважения, к ним», – сказал Уайт на пресс-конференции.
- 5 марта 2023
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