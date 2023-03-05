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Джонс объяснил, почему выходил на бой против Гана с перевязанными пальцами на ноге

Джонс объяснил, почему выходил на бой против Гана с перевязанными пальцами на ноге
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Новый чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс прокомментировал инцидент, произошедший перед боем с французом Сирилем Ганом на турнире UFC 285. Так, комиссия заставила Джонса разбинтовать ногу, на которой у него были перевязаны пальцы.

«Я сломал палец на ноге, когда дрался с Чейлом Сонненом много лет назад, и с тех пор перед каждой тренировкой я перевязываю этот палец, чтобы быть уверенным в том, что я больше его не травмирую.

Палец в порядке. Но иногда, когда я разворачиваюсь на нём слишком резко, это заставляет меня испытывать самую мучительную боль. И я не хочу соревноваться без бинтовки. Надеюсь, что меня услышат нужные люди и я больше не столкнусь с проблемами», – сказал Джон в интервью ESPN.

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