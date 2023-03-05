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Рахмонов: 17 побед, и все досрочные. Дайте мне чемпионский бой

Рахмонов: 17 побед, и все досрочные. Дайте мне чемпионский бой
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Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов заявил о желании сразиться за чемпионский титул в следующем бою.

Напомним, на турнире UFC 285, состоявшемся сегодня, 5 марта, в Лас-Вегасе (США), Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила.

«17 побед, и все досрочные. Действия говорят больше, чем слова. Дайте мне чемпионский бой в следующем карде, который состоится в Абу-Даби», – написал Рахмонов в социальных сетях.

Шавкату Рахмонову 28 лет. Он является профессиональным бойцом с октября 2014 года, с 2020-го выступает в UFC. На счету казахстанца в сильнейшей организации мира пять побед в пяти поединках. Всего же на его счету в MMA 17 побед и ни одного поражения.

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