Тим Цзю — о бое с Харрисоном: чем больше риск, тем больше награда

Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Тони Харрисоном.

«Я спарринговал с большими, сильными, несгибаемыми парнями, а он выглядит так, будто я могу разломать его пополам. Если бой продлится больше четырёх раундов, у него будут проблемы. Моя цель — схватить его за шею, утащить в океан и позволить ему утонуть. Это начнётся с первого раунда, и мы увидим, когда он захочет получить передышку, потому что ему не будет хватать воздуха. У него хороший джеб и движения, предстоит тяжёлый бой.

Стили делают бои, но только то, что у вас есть лучшие навыки, не означает, что вы всегда будете побеждать. Чем больше риск, тем больше награда, стремитесь к звёздам, — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.

Бой Цзю с Харрисоном пройдёт в Сиднее 12 марта.

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