Ислам Махачев встретился с Али Абдель-Азизом. Фото

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись фотографией с известным спортивным менеджером Али Абдель-Азизом.
«Всегда рад повидаться с тобой, мой брат», — подписал фото Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля на турнире UFC 284 Ислам одолел представителя Австралии Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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