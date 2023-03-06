Ислам Махачев встретился с Али Абдель-Азизом. Фото

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись фотографией с известным спортивным менеджером Али Абдель-Азизом.

«Всегда рад повидаться с тобой, мой брат», — подписал фото Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля на турнире UFC 284 Ислам одолел представителя Австралии Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан: