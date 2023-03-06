Шавкат Рахмонов: следующая остановка — титульный бой
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Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз высказался о намерении провести титульный поединок.
«Следующая остановка — титульный бой», — написал Рахмонов.
В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Шавкат встречался с представителем США Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Рахмонова сабмишеном в третьем раунде. На счету 28-летнего Рахмонова 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. Рекорд казахстанца в промоушене Даны Уайта — 5-0. В UFC он выступает с 2020 года.
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