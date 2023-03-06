Штырков рассказал, почему не чувствует мандраж перед боем с Исмаиловым

Известный российский боец Иван Штырков высказался о предстоящем поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Он пройдёт 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия.

«Не присутствует мандраж, всё спокойно и хорошо. Данное противостояние является немного из ряда вон выходящим в плане моей карьеры. Я боец ММА, а бокс – это такое хобби, которое появилось за счёт запросов современного зрителя и профессионального шоу. Но это не значит, что я подходил к подготовке спустя рукава, та же весогонка прошла идеально», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым: