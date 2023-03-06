Штырков: Мага загнал меня в жёсткие рамки. Пришлось полкилограмма сверху сушить

Популярный российский боец Иван Штырков высказался о предстоящем поединке с Магомедом Исмаиловым. Их бой состоится 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного шоу.

«Бокс для меня — уже не разовая акция. Если будут интересные предложения, громкие, то почему нет. Если будут позволять здоровье и график выступлений в ММА. Проблема в поединке с Магой была только сделать вес меньший, чем в котором я выступаю. Согласовали с Магой 93 килограмма, а в ММА 93,5. Пришлось полкилограмма ещё подсушить сверху. Благодарен Маге за то, что он меня снова загнал в жёсткие рамки. Мне пришлось пройти полноценный сгоночный период, это хорошо», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Иван Штырков показал, как будет побеждать Магомеда Исмаилова: