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Штырков: Мага загнал меня в жёсткие рамки. Пришлось полкилограмма сверху сушить

Штырков: Мага загнал меня в жёсткие рамки. Пришлось полкилограмма сверху сушить
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Популярный российский боец Иван Штырков высказался о предстоящем поединке с Магомедом Исмаиловым. Их бой состоится 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного шоу.

«Бокс для меня — уже не разовая акция. Если будут интересные предложения, громкие, то почему нет. Если будут позволять здоровье и график выступлений в ММА. Проблема в поединке с Магой была только сделать вес меньший, чем в котором я выступаю. Согласовали с Магой 93 килограмма, а в ММА 93,5. Пришлось полкилограмма ещё подсушить сверху. Благодарен Маге за то, что он меня снова загнал в жёсткие рамки. Мне пришлось пройти полноценный сгоночный период, это хорошо», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Иван Штырков показал, как будет побеждать Магомеда Исмаилова:

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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