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«Это блевота». Штырков — про идею своего боя с Дациком

«Это блевота». Штырков — про идею своего боя с Дациком
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Популярный российский боец Иван Штырков рассказал, что сейчас не заинтересован в проведении поединка с соотечественником Вячеславом Дациком.

«Идея моего боя с Дациком? Это блевота. А как вам идея моего боя с Александром Емельяненко? Ну и что, что Дацик нокаутировал Емельяненко. Я не хочу в это залазить. Если только так: Штырков и Дацик в 93 килограмма. А так это невозможно», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, завтра, 7 марта, Штырков проведёт бой с Магомедом Исмаиловым. Он состоится на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия.

Иван Штырков показал, как будет побеждать Магомеда Исмаилова:

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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