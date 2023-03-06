Штырков: ради боя с Исмаиловым я годик жизни отдал. В сауне

Известный российский боец Иван Штырков ответил на вопрос по поводу продолжения карьеры.

«Не знаю, как долго буду выступать и насколько меня хватит. Всё будет зависеть от здоровья. Каждая весогонка — это минус годик. Ради этого боя я годик жизни уже отдал, в сауне. На самом деле, всё понятно. Сколько будет вывозить организм, насколько я смогу быть в тех кондициях, где нахожусь сейчас. Как только пойму, что не вывожу хороших противостояний, может, подзаработаю ещё чуть-чуть на сбитых лётчиках», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, завтра, 7 марта, Штырков проведёт бой с Магомедом Исмаиловым. Он состоится на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия.

Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым: