Исмаилов: Штырков — гигант. Рад видеть его в уменьшенной версии

Российский боец Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке с соотечественником Иваном Штырковым. Он состоится уже завтра, 7 марта.

«Танцует, пританцовывает, ему хорошо. Ваня хорошо себя чувствует. Ваня – гигант. Шутки в сторону, завтра будем драться. Я рад его видеть в уменьшенной версии, но завтра всё будет по-серьёзному. Я волнуюсь. И перед боем ММА волнуюсь, и здесь. Если я не волнуюсь, если нет этого ощущения внутреннего, значит, что-то не так. А если волнуюсь, значит, всё правильно делается. Волнение собирает нас на фокусе, а если не волнуешься — это тревожный звоночек», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Мага Исмаилов устроил на тренировке шоу с нокдаунами: