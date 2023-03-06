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Исмаилов рассказал, почему опасается драться со Штырковым по правилам бокса

Исмаилов рассказал, почему опасается драться со Штырковым по правилам бокса
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Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, почему испытывает опасения в поединке с соотечественником Иваном Штырковым по правилам бокса.

«Чувство такое, что по правилам бокса он будет поопаснее, потому что в ММА как-то я исходил из своих борцовских качеств, я думал, что я поинтереснее в борьбе. Да, я его пару раз перевёл, но его было достаточно тяжело там удерживать. Большую часть времени бой прошёл в стойке. Там были и ноги, нестандартный удар, а сейчас у нас один этаж. Если что-то пойдёт не так, в ноги не пройдёшь, ногой тоже не ударишь.

Думаю, работать на одном этаже это немного опаснее, нежели когда у тебя есть много вариантов. Если что-то не так, можно через второй на первый, там чуть завозился, поискал, удушающий, немножко задержался, придержал, здесь особо клинчевать не дают. Всё время разводят вас и вам нужно бить друг друга. Перчатки достаточно жёсткие, не менее жёсткие, чем перчатки ММА, я считаю, поэтому достаточно опасный вечер предстоит завтра, как и для Вани», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Бой Исмаилова и Штыркова состоится 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия.

Мага Исмаилов устроил на тренировке шоу с нокдаунами:

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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