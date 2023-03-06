«Эти мысли всегда со мной». Исмаилов — про завершение карьеры

Российский боец Магомед Исмаилов ответил на вопрос по поводу завершения карьеры.

«Мысли о завершении карьеры всё время у меня есть, они всё время со мной. Я не знаю, как долго буду выступать, я не говорю об этом. Как только это произойдёт, вы все об этом узнаете. Устал говорить, планировать, потом это не происходит, слова в воздух получаются», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Исмаилову 36 лет. Завтра, 7 марта, на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions он проведёт поединок с Иваном Штырковым. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия. Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.

Мага пошутил над Штырковым и подарил ему две булочки и супчик: