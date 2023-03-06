Исмаилов: начинать карьеру за границей — это сеять новое поле, нужно много времени

Известный российский боец Магомед Исмаилов ответил на вопрос относительно возможности построения карьеры за границей.

«Начинать что-то за границей — это сеять новое поле, а на это нужно много времени, и о завершении карьеры тогда не может быть речи, если мы говорим о зарубежных промоушенах. Надо подписать контракт на три-пять боёв, а в России я делаю одно противостояние, у меня есть возможность принимать выбор. Нет долгосрочек у меня в России. Одно противостояние, и я свободный агент. Личные амбиции говорят, что у меня Иван на горизонте и нужно с ним справиться, а это непростая задача, поэтому сначала справимся с Иваном, а после будем обсуждать всё остальное», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Мага пошутил над Штырковым и подарил ему две булочки и супчик: