Исмаилов: начинать карьеру за границей — это сеять новое поле, нужно много времени

Известный российский боец Магомед Исмаилов ответил на вопрос относительно возможности построения карьеры за границей.
«Начинать что-то за границей — это сеять новое поле, а на это нужно много времени, и о завершении карьеры тогда не может быть речи, если мы говорим о зарубежных промоушенах. Надо подписать контракт на три-пять боёв, а в России я делаю одно противостояние, у меня есть возможность принимать выбор. Нет долгосрочек у меня в России. Одно противостояние, и я свободный агент. Личные амбиции говорят, что у меня Иван на горизонте и нужно с ним справиться, а это непростая задача, поэтому сначала справимся с Иваном, а после будем обсуждать всё остальное», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Мага пошутил над Штырковым и подарил ему две булочки и супчик:
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