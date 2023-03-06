«Можешь вести, а тебя бах! В четвёртом забили или задушили». Хамзин — о поражении Шевченко

Боец клуба «Архангел Михаил» Хамзин высказался о поражении Валентины Шевченко в поединке с Алексой Грассо. Их бой состоялся 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Грассо победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.
«Мексиканка – молодец. Она была заряжена. У Вали начало не получаться, она переломила. И чем интересен этот вид спорта. Ты можешь вести-вести, а тебя бах – в четвёртом забили или задушили. Как было с Адесаньей – вёл, переигрывал, пропустил, и всё. И с Валей тоже так было. Она же вела бой, контролировала и просто спину отдала. Но видно было, что мексиканка подготовила этот момент. Она сама сказала на пресс-конференции, что отрабатывала его. Валя же крутит постоянно. И они разучивали контратаку на этот приём. Это всё на автомате сработало. Вот тебе и отработки», — сказал Хамзин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
Боец UFC Валя Шевченко встретила Новый год в стиле 1920-х:
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