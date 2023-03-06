Штырков — Исмаилову: где пюрешка, Мага?

Популярный российский боец Иван Штырков в шутку обратился к будущему сопернику Магомеду Исмаилову, спросив у него, где «пюрешка». Напомним, на недавней пресс-конференции Исмаилов упомянул, что ему полагается процент от гонорара Штыркова, если тот не сделает вес. И вручил Штыркову крем-суп и две булочки. Штырков со смехом принял подарок.

«Где пюрешка, Мага? Ты чё не принёс?» — обратился к Исмаилову Штырков.

«Где пюрешка, Мага?». Штырков подшутил над Исмаиловым:

Напомним, бой Исмаилова и Штыркова состоится 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия. Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.