Кормье — о поражении Шевченко: никогда не думал, что увижу такую ошибку Валентины

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о поражении представительницы Киргизии Валентины Шевченко в поединке с Алексой Грассо (Мексика). Их бой состоялся на турнире UFC 285 5 марта. Мексиканка победила Шевченко удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Валентине первое поражение с 2017 года.
«Никогда не думал, что увижу, чтобы Валентина так ошибалась. С Грассо она допустила ошибку, которую ей не простили. Она пыталась бить с разворота, находясь на близком расстоянии», – сказал Кормье на своём канале в YouTube.
В общей сложности Грассо провела в ММА 19 поединков, в которых добыла 16 побед и потерпела три поражения. На счету Шевченко 23 победы при четырёх поражениях.
Ильяс Хамзин разобрал бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо:
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