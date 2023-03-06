Пётр Ян — Мераб Двалишвили: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого встретятся бывший чемпион промоушена в легчайшем весе Пётр Ян и представитель Грузии Мераб Двалишвили.

Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». Посмотреть поединок Яна и Двалишвили можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямой эфир всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.

Начало бойцовского вечера запланировано на 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует приблизительно в 2:00 мск.

В общей сложности Пётр провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых он одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо: