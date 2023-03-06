«Не думаю, что он проходил допинг-тесты». Уайт — об актёре Джилленхоле, играющем бойца MMA
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Президент UFC Дана Уайт высказался об актуальной форме голливудского актёра Джейка Джилленхола, играющего бойца смешанных единоборств в ремейке боевика 80-х «Дом у дороги».
Так, Джилленхол вместе со своим антагонистом, которого сыграл экс-боец Джей Хирон, появился на взвешивании турнира UFC 285, похваставшись внушительной физической формой, которую многие сочли неестественной.
«Послушайте, что я могу сказать? Он смотрится хорошо. Я не думаю, что он проходил допинг-тесты, но он смотрится хорошо», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.
Ранее в интервью Дана Уайт прокомментировал поражение экс-чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентины Шевченко.
Новость по темеДана Уайт прокомментировал поражение Валентины Шевченко
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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