«Не думаю, что он проходил допинг-тесты». Уайт — об актёре Джилленхоле, играющем бойца MMA

Президент UFC Дана Уайт высказался об актуальной форме голливудского актёра Джейка Джилленхола, играющего бойца смешанных единоборств в ремейке боевика 80-х «Дом у дороги».

Так, Джилленхол вместе со своим антагонистом, которого сыграл экс-боец Джей Хирон, появился на взвешивании турнира UFC 285, похваставшись внушительной физической формой, которую многие сочли неестественной.

«Послушайте, что я могу сказать? Он смотрится хорошо. Я не думаю, что он проходил допинг-тесты, но он смотрится хорошо», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Ранее в интервью Дана Уайт прокомментировал поражение экс-чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентины Шевченко.

Новость по теме Дана Уайт прокомментировал поражение Валентины Шевченко

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: