Видео: Анатолий Малыхин побрился налысо, поддержав Исмаилова перед боем со Штырковым
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Чемпион ONE FC в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом весе, именитый российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин поддержал соотечественника Магомеда Исмаилова перед боксёрским поединком с Иваном Штырковым, который состоится 7 марта в Екатеринбурге.
Так, Малыхин побрил себя налысо, спародировав известный стиль Исмаилова и сопроводив видео следующим комментарием:
«Пацаны, 7 марта у Маги бой. Сами знаете, что делать надо».
Напомним, поединок Исмаилова и Штыркова, рассчитанный на шесть раундов, пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 90,7 кг). Также в рамках боксёрского вечера от RCC выступят Заур Абдуллаев, Марк Урванов, Глеб Бакши, Евгений Романов и Харитон Аргба.
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Мага Исмаилов устроил на тренировке шоу с нокдаунами:
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