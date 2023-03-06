Видео: Анатолий Малыхин побрился налысо, поддержав Исмаилова перед боем со Штырковым

Чемпион ONE FC в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом весе, именитый российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин поддержал соотечественника Магомеда Исмаилова перед боксёрским поединком с Иваном Штырковым, который состоится 7 марта в Екатеринбурге.

Так, Малыхин побрил себя налысо, спародировав известный стиль Исмаилова и сопроводив видео следующим комментарием:

«Пацаны, 7 марта у Маги бой. Сами знаете, что делать надо».

Напомним, поединок Исмаилова и Штыркова, рассчитанный на шесть раундов, пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 90,7 кг). Также в рамках боксёрского вечера от RCC выступят Заур Абдуллаев, Марк Урванов, Глеб Бакши, Евгений Романов и Харитон Аргба.

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