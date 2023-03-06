Хабиб отреагировал на слух о создании совместной MMA-команды с «ПСЖ»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слух о создании совместного проекта, MMA-команды, с руководством французского футбольного клуба «ПСЖ».

«А я даже не в курсе, буду знать теперь», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний поединок в смешанных единоборствах в октябре 2020 года, на UFC 254 победив удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гэтжи.

Всего на счету Нурмагомедова 29 побед в ММА и ни одного поражения. В начале 2023 года стало известно, что Хабиб полностью покинул индустрию ММА, отойдя от тренерской деятельности.

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