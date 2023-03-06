«Тим не настолько хорош». Американский чемпион объяснил, почему Цзю проиграет Харрисону

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю (21-0, 15 KO) и соотечественником Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO), который состоится на этих выходных в Австралии.

«Тони Харрисон побьёт его. Если его не поймают ударом, он должен побеждать. Я не считаю, что Цзю настолько хорош. Думаю, что поединок дойдёт до судейского решения.

Как я и сказал, Тони, если его не поймают ударом, который потрясёт его или выключит, очень хорошо боксирует. Очень тяжело победить Тони Харрисона, когда он в наилучшей форме», – сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

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