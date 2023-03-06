Кормье объяснил, в чём ухудшился Джон Джонс после перехода в тяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье прокомментировал успешный дебют бывшего обидчика и легенды организации Джона Джонса в тяжёлом весе (до 120 кг).

Напомним, на минувших выходных, в рамках турнира UFC 285, Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана и завоевал вакантный титул организации.

«Джонс не выглядел прежним в клетке. Он стал немного медленнее, его движения перестали быть такими динамичными, но вы и будете ожидать это от парня, который навесил на себя такую массу. Хотя, когда он вышел в клетку, показалось, что ему нравится происходящее. Снимаю шляпу перед Джоном Джонсом за то, что он предсказал свою лёгкую победу. Это не просто успех, а успех впечатляющий», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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