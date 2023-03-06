Валентина Шевченко обратилась к болельщикам после поражения от Грассо

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко обратилась к болельщикам после поражения от мексиканки Алексы Грассо, поединок с которой состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Шевченко выигрывала на судейских карточках, однако в четвёртом раунде пропустила проход соперницы за спину и проиграла удушающим приёмом.
«Спасибо всем за поддержку! Искренне ценю всех вас! Спасибо за то, что остаётесь со мной и в хорошие, и в плохие времена… Трудные времена создают сильных людей. Боевые искусства — моя жизнь, и я вернусь в реванше сильнее, чем когда-либо», – написала Шевченко в социальных сетях.
Ранее глава UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Валентины Шевченко.
Главные бои королевы UFC Валентины Шевченко:
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