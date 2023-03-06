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Дана Уайт высказался о бое Шавката Рахмонова и Колби Ковингтона

Дана Уайт высказался о бое Шавката Рахмонова и Колби Ковингтона
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Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Колби Ковингтоном.

«Шавкат вызвал Колби на бой? Я не знал об этом. Весёлый бой. Я не сказал, что он состоится, я лишь отметил, что это было бы весело. Я не знал о вызове, посмотрим, как всё сложится.

Колби готов драться. Он подерётся с любым. Я знаю, о чём говорю, потому что мы обращались к нему с парой различных боёв, и он сказал «да». Просто не получилось», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Колби Ковингтону 35 лет. В своём последнем бою на UFC 272 в марте 2022-го он победил единогласным судейским решением бывшего одноклубника и соотечественника Хорхе Масвидаля.

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