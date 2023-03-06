Корешков: мы так и не увидели, что может предложить Джонс в тяжёлом весе

Экс-чемпион Bellator, российский боец Андрей Корешков прокомментировал результат поединка между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом, состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

«Почему Ган так быстро проиграл? Перед боем было понятно, что у Джонса есть преимущество в борьбе. Потому что он хороший борец. Он и Кормье бросал… Понимание партера и борьбы у него есть, и хорошее. Но я, например, думал, что у Гана будет серьёзное преимущество в стойке, которым он сможет нивелировать борьбу. Он его никак не реализовал.

Очень быстро бой прошёл. И мы не успели увидеть, что Джонс может предложить сейчас, после трёхлетнего простоя. И тем более в тяжах. Но он выиграл бой. Будем ждать его защиты, там видно будет. А так, конечно, он большой молодец», – приводит слова Корешкова «РБ Спорт».