Хукер: UFC накажет меня за слова о Махачеве? Плевать. Моего товарища лишили титула

Австралийский легковес Дэн Хукер заявил, что не собирается отказываться от своих слов о россиянине Исламе Махачеве, несмотря на завершение расследования.

Напомним, после боя Махачева и Волкановски Хукер сообщил, что россиянин использовал капельницу после взвешивания, что запрещено правилами.

«UFC плевать, как и USADA. Почему я сказал об этом, как вы считаете? Вы же не считаете, что я не задумываюсь о последствиях. Я не знаю о том, что меня могут наказать? Мне всё равно.

Накажет ли меня UFC? Да, и я не сомневаюсь в этом. Уверен, они дадут мне непростых соперников. Хотя спросите о моих последних десяти соперниках, и все они были непростыми. Хотите устроить мне тяжёлые бои? Давайте. Я не собираюсь смотреть, как моего товарища лишают чемпионского титула», – сказал Хукер в интервью YouTube-каналу The AllStar.

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