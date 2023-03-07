Друг Яна рассказал о состоянии и настрое Петра перед боем с Мерабом Двалишвили

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин, тренирующийся вместе с бывшим чемпионом UFC Петром Яном, высказался о настрое россиянина в преддверии поединка с грузином Мерабом Двалишвили, который состоится на грядущих выходных в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night 221.

«Сейчас у Петра настрой поменялся. Он мне нравится. Голод вернулся. Здесь даже больше не голод. Это «No Mercy» будет. Безжалостный. Тот, который начинал свой путь. Ему сейчас есть за что бороться, он всё переосмыслил. Мы увидим не Петю, а No Mercy», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 280, Ян проиграл судейским решением американцу Шону О’Мэлли.