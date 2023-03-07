Хамзин: Ян заряжен чисто выйти и наказать Двалишвили, набить ему лицо

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин, тренирующийся вместе с бывшим чемпионом UFC Петром Яном, высказался о реакции россиянина на трэш-ток со стороны своего соперника, грузина Мераба Двалишвили.
«Мераб всё гадости грузит, говорит. Не нужно распыляться на это. А здесь больше личный момент. Чисто наказать засранца! Просто негодяй. Что у тебя, ума не хватает или мозгов – нормальный трэш-ток сделать? Или на уважении выйти и подерись. Давай выясним, кто из нас сильнее. А не вот это вот – «Россия – Грузия». Ну это его дело.
Мы же говорим о Петре. А Пётр заряжен чисто выйти и наказать его, набить ему лицо. Всё хладнокровно, спокойно. Этот бой не принципиальный, не личный. С негодяем подраться. Настрой мне его нравится», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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