Хамзин — о Яне: вижу, это тот Петруха из 2015 года. Когда он был голодный

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин, тренирующийся вместе с бывшим чемпионом UFC Петром Яном, рассказал, как изменился россиянин после поражения американцу Шону О’Мэлли, поединок с которым состоялся в октябре на турнире UFC 280.
«Да, может, у Яна был период времени, когда он чуть распылялся, настраивал свою жизнь. Может, это ещё сыграло роль. Сейчас он мне нравится, я вижу, это тот Петруха, который был в 2015 году. Когда он был голодный и мы не понимали, какой UFC. Дерётся и дерётся, лишь бы заплатили хорошо. Одним днём жили.
У него был период жизни, когда он распылялся немного, то-сё. Может, это и сыграло в поединке с О’Мэлли. Я не принижаю Шона, это сильный, неудобный, хороший соперник, бьёт как плёткой. Да, со своими тараканами, на стиле. Но Петя не должен был проиграть и не в своих кондициях был. Сейчас всё хорошо», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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