«Увидел бы его — потушил бы». Ильяс Хамзин — об остром конфликте с Персидским Дагестанцем

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин, тренирующийся вместе с бывшим чемпионом UFC Петром Яном, рассказал о своём конфликте с Мохаммадом Хейбати, более известным как Персидский Дагестанец.

«Вот ситуация с Персидским Дагестанцем. Говорю на камеру – он мне неприятен как друг, как товарищ. Он такие слова говорит. Были такие ситуации с этим Персидским… Если бы его увидел – лещей бы надавал ему. Он в жизни ничего не добился, а на спортсменов лезет. Ему по голове дай, он заявление пойдёт и напишет. Зачем ты людей провоцируешь? Мы просто с Персидским не виделись, не встречались.

Была у Петра одна встреча с ним на одном из турниров, когда тот микрофон выхватил. «Я подпишусь в UFC, 66 кг, мы там с тобой подерёмся». Пётр ему говорит: «Ты дурак, что ли?» Он ему же сказал: «Собака лижет яйца, лев наблюдает». Вот он вот такой. Он и на Петросяна прыгал.

Я про себя говорю, нельзя так делать, но если бы его увидел, то потушил бы. Мы бы с ним подрались. Я вот такой человек, так воспитан. Я хоть и казах, но родился в Сибири. У нас с рождения за свои слова нужно отвечать. Ты сказал, будь любезен – либо получи, либо ответь. А он себе такие слова допускает. Благо мы с ним не увиделись. Он же говорил, что ему друзья Петра звонят. Это я звонил! Он даже камеру не включал. Он забыл уже, а я помню», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.