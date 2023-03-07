«Мало не покажется». Корешков оценил шансы Павловича в бою с Джоном Джонсом

Экс-чемпион Bellator, российский боец Андрей Корешков высказался о потенциальном поединке между тяжеловесами UFC Джоном Джонсом и Сергеем Павловичем.

«Очень интересный бой. Если у Джонса вялотекущая манера… Особо я не видел, как он сейчас бьёт, потому что в бою с Сирилем Ганом он не очень много бил. А вот Павлович как бьёт, мы все видели. Бьёт он очень хорошо, взрывной. И мне кажется, что есть интрига в этом бою. И у Сергея есть все шансы попасть по Джонсу. А если он попадёт, то мало не покажется», – приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC on ESPN 42, Павлович нокаутировал в первом раунде австралийца Тая Туивасу.

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