Магомед Магомедкеримов проведёт следующий бой с Доном Мэджем 14 апреля

Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов в рамках турнира PFL 3, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе, проведёт бой с бойцом из ЮАР Доном Мэджем.

Магомедкеримов последний поединок провёл против бразильца Глейсона Тибау в ноябре 2022 года в рамках PFL. В этом противостоянии единогласным решением судей победу одержал Магомед.

Магомедкеримов в июле прошлого года на турнире PFL 6 выходил на бой против американца Дилано Тейлора. Этот поединок, который был остановлен во втором раунде, завершился в пользу Магомеда техническим нокаутом. На счету российского спортсмена 30 побед и шесть поражений. В активе Мэджа 10 побед, четыре поражения и одна ничья.

PFL 10. Магомед Магомедкеримов vs Глейсон Тибау: