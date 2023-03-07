Магомед Магомедкеримов проведёт следующий бой с Доном Мэджем 14 апреля
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов в рамках турнира PFL 3, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе, проведёт бой с бойцом из ЮАР Доном Мэджем.
Магомедкеримов последний поединок провёл против бразильца Глейсона Тибау в ноябре 2022 года в рамках PFL. В этом противостоянии единогласным решением судей победу одержал Магомед.
Магомедкеримов в июле прошлого года на турнире PFL 6 выходил на бой против американца Дилано Тейлора. Этот поединок, который был остановлен во втором раунде, завершился в пользу Магомеда техническим нокаутом. На счету российского спортсмена 30 побед и шесть поражений. В активе Мэджа 10 побед, четыре поражения и одна ничья.
PFL 10. Магомед Магомедкеримов vs Глейсон Тибау:
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