Стипе Миочич отреагировал на пожелание Джонса оставить работу пожарного

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американский ветеран Стипе Миочич отреагировал на пожелание чемпиона организации в тяжёлом весе Джона Джонса оставить работу пожарного.
«Я думаю, что все пытаются это сказать, и они понимают, что им больно, когда всё происходит не так, как они хотят. Я не знаю, знает ли он это, но я был пожарным всё время своей карьере в UFC. Но что бы там ни было, это не мое дело. Мне всё равно, что он говорит», — приводит слова Миочича MMA Fighting.
В главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 285, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта, Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.
Ранее Стипе Миочич сообщил, что в UFC ему обещали титульный поединок с победителем боя Джонс — Ган. Ожидается, что новый бой за титул в тяжёлом весе пройдёт на UFC 290 в июле.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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