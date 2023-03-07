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Владимир Минеев объяснил, почему спортсмены должны вставать на защиту Родины

Владимир Минеев объяснил, почему спортсмены должны вставать на защиту Родины
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев ответил на вопрос почему спортсмены должны вставать на защиту Родины.

«А что, спортсмены — какие-то особенные? Они не должны в армии служить? Люди постоянно отделяют спортсменов в какую-то такую категорию лиц… Спорт издревле — это система воспитания мужчин и воинов для того, чтобы они были сильными, крепкими и могли в любую минуту встать на защиту своей Родины, своей отчизны.

Когда в нашей стране настали времена встать и помочь Родине, а Родина — сродни понятию мать для меня, я принял такое решение, прийти в военкомат. Я всегда делаю всё до конца. О пиаре речи быть не может здесь. Я принял это решение с полным пониманием и ответственностью и готов идти до конца», — сказал Владимир Минеев в своих социальных сетях.

Ранее Владимир сообщал, что отправился на спецоперацию.

Исполнение гимна перед боем Владимира Минеева

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