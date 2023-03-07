Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Тима Цзю предложил Эрролу Спенсу-младшему пари на $ 50 000

Менеджер Тима Цзю предложил Эрролу Спенсу-младшему пари на $ 50 000
Аудио-версия:
Комментарии

Пит Митревски, один из менеджеров австралийского боксёра с русскими корнями Тимофея Цзю, предложил чемпиону мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) и члену рейтинга pound-for-pound Эрролу Спенсу-младшему поучаствовать в пари на исход поединка между его клиентом и американцем Тони Харрисоном. Ранее Эррол заявлял о готовности поставить $ 10 тысяч на победу Харрисона.

«Когда Эррол Спенс сначала написал о пари на 10 000 долларов, я ответил: «Давай поднимем сумму до 20 тысяч». Но он быстро исчез. Он не захотел участвовать в этом пари. Но теперь, на неделе боя, я готов поднять ставку до 50 000 долларов. Но давайте посмотрим, что скажет Спенс», — приводит слова Митревски Fox Sports.

Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой:

Американец поливает сына Цзю грязью. Пора наказать болтливого Тони! LIVE Американец поливает сына Цзю грязью. Пора наказать болтливого Тони! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023