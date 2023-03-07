Менеджер Тима Цзю предложил Эрролу Спенсу-младшему пари на $ 50 000

Пит Митревски, один из менеджеров австралийского боксёра с русскими корнями Тимофея Цзю, предложил чемпиону мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) и члену рейтинга pound-for-pound Эрролу Спенсу-младшему поучаствовать в пари на исход поединка между его клиентом и американцем Тони Харрисоном. Ранее Эррол заявлял о готовности поставить $ 10 тысяч на победу Харрисона.
«Когда Эррол Спенс сначала написал о пари на 10 000 долларов, я ответил: «Давай поднимем сумму до 20 тысяч». Но он быстро исчез. Он не захотел участвовать в этом пари. Но теперь, на неделе боя, я готов поднять ставку до 50 000 долларов. Но давайте посмотрим, что скажет Спенс», — приводит слова Митревски Fox Sports.
Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой:
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