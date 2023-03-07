Сергей Павлович: мы продолжим работать

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о намерении продолжать тренировочный процесс.

«Мы продолжим работать», — написал Павлович, добавив к сообщению своё фото.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, на турнире UFC 285, который состоялся в минувший уикенд, Павлович должен был страховать главный поединок спортивного мероприятия, в котором встречались американец Джон Джонс и представитель Франции Сириль Ган. В случае травмы одного из бойцов Павлович мог выйти в октагон.

В последнем поединке в декабре прошлого года Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу. В апреле Павлович проведёт бой с американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: