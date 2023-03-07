Сергей Павлович: мы продолжим работать

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о намерении продолжать тренировочный процесс.
«Мы продолжим работать», — написал Павлович, добавив к сообщению своё фото.
Фото: Из личного архива Сергея Павловича
Напомним, на турнире UFC 285, который состоялся в минувший уикенд, Павлович должен был страховать главный поединок спортивного мероприятия, в котором встречались американец Джон Джонс и представитель Франции Сириль Ган. В случае травмы одного из бойцов Павлович мог выйти в октагон.
В последнем поединке в декабре прошлого года Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу. В апреле Павлович проведёт бой с американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
- 7 марта 2023
-
11:18
-
11:03
-
10:40
-
10:31
-
10:22
-
10:15
-
09:50
-
09:41
-
09:12
-
08:47
-
08:15
-
07:15
-
07:00
-
06:12
-
06:03
-
05:55
-
04:59
-
04:12
-
03:57
-
03:36
-
02:35
-
00:55
-
00:05
- 6 марта 2023
-
23:54
-
22:55
-
22:44
-
22:04
-
21:44
-
20:54
-
20:39
-
20:11
-
19:55
-
19:20
-
19:02
-
17:41