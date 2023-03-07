Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олейник обратился к Валентине Шевченко после её поражения в бою с Грассо

Олейник обратился к Валентине Шевченко после её поражения в бою с Грассо
Комментарии

Российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник поддержал представительницу Киргизии Валентину Шевченко после её поражения на турнире UFC 285.

«Голову выше. Как и всегда, поддерживаю тебя», — написал Олейник в социальных сетях.

Напомним, UFC 285 состоялся 5 марта в Лас-Вегасе. Соперницей Валентины была представительница Мексики Алекса Грассо. Грассо победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. В общей сложности Грассо провела в ММА 19 поединков, в которых добыла 16 побед и потерпела три поражения. На счету Шевченко в смешанных единоборствах 23 победы при четырёх поражениях.

Боец UFC Валентина Шевченко встретила Новый год в стиле 1920-х:

«Петя будет No Mercy, как прежде!» Друг Яна предвкушает лютую бойню с Двалишвили «Петя будет No Mercy, как прежде!» Друг Яна предвкушает лютую бойню с Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023