Олейник обратился к Валентине Шевченко после её поражения в бою с Грассо
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Российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник поддержал представительницу Киргизии Валентину Шевченко после её поражения на турнире UFC 285.
«Голову выше. Как и всегда, поддерживаю тебя», — написал Олейник в социальных сетях.
Напомним, UFC 285 состоялся 5 марта в Лас-Вегасе. Соперницей Валентины была представительница Мексики Алекса Грассо. Грассо победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. В общей сложности Грассо провела в ММА 19 поединков, в которых добыла 16 побед и потерпела три поражения. На счету Шевченко в смешанных единоборствах 23 победы при четырёх поражениях.
Боец UFC Валентина Шевченко встретила Новый год в стиле 1920-х:
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