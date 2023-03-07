Олейник обратился к Валентине Шевченко после её поражения в бою с Грассо

Российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник поддержал представительницу Киргизии Валентину Шевченко после её поражения на турнире UFC 285.

«Голову выше. Как и всегда, поддерживаю тебя», — написал Олейник в социальных сетях.

Напомним, UFC 285 состоялся 5 марта в Лас-Вегасе. Соперницей Валентины была представительница Мексики Алекса Грассо. Грассо победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. В общей сложности Грассо провела в ММА 19 поединков, в которых добыла 16 побед и потерпела три поражения. На счету Шевченко в смешанных единоборствах 23 победы при четырёх поражениях.

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